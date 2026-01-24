LIVE Conegliano-Novara 3-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le solite Gabi e Haak mandano le Pantere in finale niente da fare per le ragazze di Bernardi

Segui la diretta della partita tra Conegliano e Novara, valida per la Coppa Italia femminile 2026. Le campionesse Gabi e Haak hanno conquistato una vittoria 3-0, portando le Pantere in finale. Nessuna sorpresa per le ragazze di Bernardi, che si sono arrese nel corso dell'incontro. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link dedicato alla diretta di Scandicci-Chieri, in programma alle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 17.00 Peccato per l'ultima parentesi di forti proteste da parte di Bernardi, forse anche giustificate, che hanno macchiato leggermente una partita tutto sommato godibile anche se dominato in gran parte da Conegliano che ha meritato la vittoria e il passaggio in finale. 25-21 FINISCE QUI! CONEGLIANO VOLA IN FINALE! Il mani fuori di Gabi chiude i giochi. 24-21 Squarcini annulla il primo match point, ne restano tre per Conegliano. Cartellino giallo per il coach di Novara. 24-20 Non c'è il tocco a muro, anche se pur con il video i dubbi restano.

