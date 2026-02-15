Serie B2 femminile | Palermo cede 3-1 a Pizzo reazione di orgoglio non sufficiente per la vittoria

La squadra di pallavolo MedTrade Palermo ha perso 3-1 contro Pizzo, a causa di un inizio lento che ha compromesso il risultato. Le ragazze hanno mostrato grinta e determinazione nel secondo set, ma non sono riuscite a ribaltare il punteggio. La partita si è giocata al PalaValentini, davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto entrambe le squadre.

Pallavolo, cuore e reazione non bastano: MedTrade Palermo ko in trasferta contro la Marpesca Lory Volley. La MedTrade Volley Palermo è stata sconfitta 3-1 dalla Marpesca Lory Volley Pizzo domenica 15 febbraio 2026, in una partita valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B2 femminile. Nonostante una prestazione combattiva e un parziale recuperato, la squadra palermitana non è riuscita a superare l'ostacolo calabrese, restando concentrata sulla lotta per il prosieguo del torneo. Una partita combattuta sotto la pioggia. L'incontro, disputato al Palaarcobaleno di Pizzo, è stato caratterizzato da condizioni climatiche avverse, con pioggia battente e vento da 1.