Serie A1 la Top Spin Messina supera l’Apuania Carrara e blinda il terzo posto

Nella penultima giornata di regular season della Serie A1, la Top Spin Messina WatchesTogether ha vinto 3-2 contro l’Apuania Carrara a Villa Dante. Con questa vittoria, la squadra ha raggiunto la sua quarta vittoria consecutiva e si è posizionata al terzo posto in classifica.

A Villa Dante, nella gara valida per la 6^ giornata di ritorno di A1, vittoria dei messinesi targata Kojic e Stoyanov (doppietta) contro i toscani Nel penultimo impegno di regular season la Top Spin Messina WatchesTogether batte 3-2 a Villa Dante l’Apuania Carrara, conquistando la sua quarta vittoria di fila. I sigilli di Kojic e Stoyanov (doppietta) nel match valido per la 6^ giornata di ritorno di Serie A1. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio e di coach Marco Faso balza a quota 25 ed è aritmeticamente certa del terzo posto in ottica playoff scudetto. Di fronte nel singolare d’apertura Frane Tomislav Kojic e il neo campione italiano assoluto Matteo Mutti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Serie A1, la Top Spin Messina supera l’Apuania Carrara e blinda il terzo posto Articoli correlati Leggi anche: La Top Spin Messina sfida l’Apuania Carrara a Villa Dante Top Spin Messina di scena in Sardegna, obiettivo blindare il terzo postoLa squadra del presidente Giorgio Quartuccio, terza in classifica, è attesa sabato dalla gara valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Top Spin Messina Temi più discussi: Due punti alla Top Spin Messina, uno di speranza all’Apuania Carrara; Serie A1, la Top Spin Messina supera l’Apuania Carrara e blinda il terzo posto; Top Spin Messina, profumo di Playoff, a Villa Dante arriva l’Apuania Carrara; Tennistavolo Sassari, la A1 maschile difende il primato sul campo della Bagnolese. Tennistavolo, A1: la Top Spin Messina affronta in casa l’Apuania CarraraTutto pronto per la penultima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 di Tennistavolo. Archiviati i Campionati Italiani Assoluti ... 98zero.com Serie A Tennistavolo, Top Spin Messina batte 3-2 Apuania Carrara: 3° posto assicuratoNel penultimo impegno di regular season la Top Spin Messina WatchesTogether batte 3-2 a Villa Dante l’Apuania Carrara, conquistando la sua quarta vittoria di fila. I sigilli di Koji? e Stoyanov (doppi ... strettoweb.com Serie A Tennistavolo, Top Spin Messina batte 3-2 Apuania Carrara: 3° posto assicurato - facebook.com facebook