serie a brescia niente vetta perde e resta seconda

Il Brescia di basket perde una partita importante contro Reggio Emilia, restando alla seconda posizione in classifica e rinviando la possibilità di avvicinarsi alla vetta. La squadra non riesce a sfruttare l’occasione di distanziare le rivali di Milano, accumulando due punti che avrebbero potuto essere decisivi per un miglioramento in graduatoria. La partita si conclude con la sconfitta del Brescia, che rimane seconda.

La Germani fallisce una grande occasione: cade con Reggio Emilia, lascia due punti che avrebbero potuto significare l’allungo su Milano e l’aggancio alla vetta. Per Brescia è il secondo ko casalingo della stagione, il terzo nelle ultime cinque gare di campionato. E il rammarico è ancora più grande per come è maturata la sconfitta. Dopo una partita vissuta a lungo punto a punto, infatti, i biancoblù si sono spenti nel momento decisivo, incassando un parziale di 19-10 negli ultimi sei minuti contro una Reggiana capace di restare lucida anche dopo l’uscita per infortunio di Brown. Brescia capace di partire bene grazie a Della Valle e Bilan, ma subito costretta a inseguire una Reggiana brillante, aggressiva e molto presente offensivamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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