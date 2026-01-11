Serie A Brescia ospita Derthona per l’assalto alla vetta Della Valle al rientro

Stasera alle 19, la Pallacanestro Brescia ospita la Derthona di Fioretti in una partita importante per la classifica di Serie A. La sfida rappresenta un’occasione per i biancoblu di consolidare la posizione in vetta, con il ritorno di Della Valle. Un appuntamento da seguire per chi segue il campionato di basket italiano.

Una grande sfida attende gli appassionati di basket stasera alle 19. La Pallacanestro Brescia prova a riprendersi la vetta ospitando la Derthona di Fioretti. Ci sono 8 gare di stagione regolare, una di Supercoppa e una di Coppa Italia nei precedenti tra le squadre, con Brescia avanti per 7-3 nel totale. Il bilancio delle gare giocate a Brescia è in parità con 2 successi per parte. I padroni di casa ritrovano Amedeo Della Valle (nella foto, la guardia è a -19 punti da quota 4500 punti in Serie A) e attendono fino all’ultimo novità su Maurice Ndour, anche se Matteo Cotelli non è ottimista: "Siamo reduci da un’altra settimana di lavoro complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

