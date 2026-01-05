Serie A Brescia stop a Sassari Fatali i supplementari La vetta adesso traballa

In Serie A, Brescia interrompe la sua serie positiva dopo una sconfitta ai supplementari contro Sassari. La partita ha avuto conseguenze sulla classifica, con la squadra bresciana che ora si trova in una posizione meno favorevole. La rinuncia di Trapani Shark alla trasferta di Bologna ha ulteriormente influenzato la situazione, lasciando la vetta della classifica meno stabile per le prime posizioni.

Brescia ferma la sua corsa in terra sarda e di fatto perde la vetta della classifica, dopo la rinuncia da parte di Trapani Shark alla trasferta di Bologna. Priva di Amedeo Della Valle, in panchina solo per onore di firma, la squadra di Matteo Cotelli si arrende solo in overtime, e allora pesa l’ultimo pessimo possesso prima della fine dei regolamentari. Senza il suo capitano Brescia tira malissimo da 3, 1138, ma ha comunque cinque uomini in doppia cifra con la mostruosa doppia doppia da 19 punti e 16 rimbalzi di Miro Bilan (nella foto) contro la sua ex squadra. 14 punti e 9 assist per Nikola Ivanovic, che però ha poca lettura nel finale del match, prima di un overtime dominato dai padroni di casa, 12-5 a conferma di uno straordinario momento di forma dopo un avvio di stagione incerto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A. Brescia, stop a Sassari. Fatali i supplementari. La vetta adesso traballa Leggi anche: Basket, Serie A: Brescia colpisce a Reggio Emilia, Sassari si ridesta e batte Trieste Leggi anche: Basket, Serie A: una magia di Brooks salva Milano, Sassari sorprende Brescia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Brooks con la tripla sulla sirena fa esultare Milano, Brescia cade a Sassari; Sassari-Brescia: dove vedere la Serie A in TV e in Streaming; Dinamo-Brescia, la preview; Serie A LBA – La Dinamo vince la prima dell’anno: Brescia ko 93-81. Serie A. Brescia, stop a Sassari. Fatali i supplementari. La vetta adesso traballa - Brescia ferma la sua corsa in terra sarda e di fatto perde la vetta della classifica, dopo la rinuncia da parte di Trapani Shark alla trasferta di Bologna. sport.quotidiano.net

Basket, Serie A: Sassari batte Brescia all’overtime. Rinasce Cremona, grande rimonta di Trento - Dopo la vittoria di Varese nell'anticipo di ieri, si sono da poco concluse le prime tre sfide della domenica di Serie a basket 2025- oasport.it

Serie A Basket, Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket - Il programma domenica della LBA si apre con la sfida tra Sassari e Brescia, entrambe reduci da due successi nell’ultima giornata. sport.sky.it

Serie C, il 2026 del Brescia comincia ad Arzignano: la diretta x.com

Serie A | Oggi in campo alle 16:00 Sassari - Brescia. La terna arbitrale è composta da Edoardo Gonella, Christian Borgo e Marco Attard. #werent - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.