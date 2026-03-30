Serial killer santificati e vademecum per i sabotaggi | i documenti sequestrati al 17enne

Nelle carte sequestrate a un ragazzo di 17 anni sono stati trovati manuali per la produzione di armi, guide dettagliate per atti di sabotaggio e testi che celebrano serial killer, destinati, secondo gli inquirenti, a favorire comportamenti imitativi. L’indagine riguarda un possibile collegamento tra questi documenti e attività illecite o violente messe in atto dal giovane. Le forze dell’ordine continuano gli accertamenti per chiarire il contesto e le eventuali responsabilità.

AGI - Manuali per fabbricare armi, vademecum per i sabotaggi e serial killer ' santificati ' a scopo di emulazione. I carabinieri hanno sequestrato diverso materiale (immagini, video, documenti) al 17enne pescarese arrestato questa mattina in provincia di Perugia con l'accusa di voler compiere una strage in una scuola emulando, secondo chi indaga, quanto avvenuto nel massacro della Columbine High School del 20 aprile 1999 negli Stati Uniti. I manuali per fabbricare ordigni e armi . La procura minorile dell'Aquila contesta al giovane la diffusione di manuali con istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Serial killer santificati e vademecum per i sabotaggi: i documenti sequestrati al 17enne Articoli correlati Victoria Hall scomparsa nel 1999, serial killer confessa l’omicidio della 17enne: il caso risolto 26 anni dopoSteve Wright, noto come lo 'Strangolatore del Suffolk', ha confessato l’omicidio di Victoria Hall, 17enne scomparsa nel 1999, chiudendo un caso... Leggi anche: Pablo Trincia al Massimo con “L’uomo sbagliato”: il caso del serial killer Ezzedine Sebai