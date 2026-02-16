Pablo Trincia al Massimo con L’uomo sbagliato | il caso del serial killer Ezzedine Sebai

Pablo Trincia torna al Massimo il 21 febbraio per presentare il suo nuovo spettacolo. La produzione si concentra sulla storia del serial killer Ezzedine Sebai, un episodio che ha suscitato grande scalpore in Italia. Durante la rappresentazione, il pubblico potrà conoscere i dettagli più crudi di un caso che ha lasciato tutti senza parole, mettendo in luce le sue conseguenze sulla comunità locale.

Il prossimo 21 febbraio Paolo Trincia sarà al Massimo. Debutta a teatro e lo fa con un caso di cronaca che ha scosso fortemente la società: racconterà la drammatica vicenda del serial killer Ezzedine Sebai. È diventato in poche settimane uno dei casi teatrali più sorprendenti della stagione 2025–2026. “L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il progetto teatrale di Pablo Trincia, sta registrando un entusiasmo senza precedenti: Milano e Bologna hanno bruciato in pochi giorni tutti i biglietti disponibili, con il sold out al Teatro Arcimboldi (2 febbraio 2026) e all’Europauditorium (9 gennaio 2026), spingendo la produzione ad annunciare nuove repliche e ad ampliare il calendario della tournée, che conferma il tutto esaurito in molte città italiane.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Mercoledì 7 gennaio, al Politeama Genovese, Pablo Trincia presenta “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”.

A febbraio, Pablo Trincia presenta al Golden “L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, un racconto che mette in luce un caso di malagiustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.