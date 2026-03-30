sereno variabile al mare stop a vandali e bagordi ma gli incassi vanno a picco

Il weekend sulla costa si è concluso con un clima più sereno rispetto ai giorni precedenti, grazie a un miglioramento delle condizioni meteo e a un calo degli atti di vandalismo e degli assembramenti non autorizzati. I gestori dei locali e i bagnini hanno riportato un sabato sera più tranquillo, anche se gli incassi delle attività commerciali risultano in calo rispetto alle settimane precedenti.

È stato finalmente un sabato sera tranquillo, quello appena trascorso, per i bagnini e i gestori dei locali di Lungomare Nazario Sauro. Nessun atto vandalico subìto questa volta, dopo gli episodi accaduti nelle scorse settimane, tra attrezzature distrutte, piante e recinzioni divelte e bottiglie di vetro rotte e sparse ovunque. Merito, probabilmente, dell’ ordinanza del Comune di Pesaro entrata in vigore proprio in questi giorni, che vieta la vendita per asporto e la somministrazione di alcolici nella zona da mezzanotte alle sei. (fino al 3 aprile). Merito anche dei controlli serrati da parte della Polizia municipale che ha presidiato sempre la zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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