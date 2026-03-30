Serena Williams al Barbie Dream Fest | Un’icona può essere chiunque

Al Barbie Dream Fest, Serena Williams ha ricevuto il premio Icon Award e ha commentato il suo riconoscimento con un messaggio che sottolinea come un’icona possa essere qualsiasi persona, senza la necessità di raggiungere successi eccezionali. Durante l'evento, sono stati affrontati temi legati all’empowerment, all’ispirazione e ai modelli positivi. La giocatrice ha partecipato all’evento condividendo la sua visione di inclusività e rappresentanza.

Empowerment, ispirazione e modelli positivi al centro del Barbie Dream Fest, dove Serena Williams ha commentato la sua vittoria dell’ Icon Award con un messaggio inclusivo: “Un’icona non deve essere necessariamente qualcuno con un successo straordinario. Può essere anche una madre, una sorella o una vicina di casa”. Il festival celebra l’eredità di Barbie e punta a ispirare le nuove generazioni a sognare in grande, proprio come il celebre personaggio ha fatto per decenni. I partecipanti possono immergersi completamente nell’universo Barbie, visitando la Dream House, pattinando su una pista a tema, esplorando i glam bar e prendendo parte a incontri e conferenze dedicate all’espressione di sé e all’empowerment. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serena Williams al Barbie Dream Fest: “Un’icona può essere chiunque” Articoli correlati Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream FestFort Lauderdale, in Florida, si tinge di rosa in questo fine settimana in occasione del debutto del Barbie Dream Fest, il primo evento in assoluto... Madame in concerto a Palermo: al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestLa cantautrice farà tappa a Palermo l’11 settembre quando salirà sul palco del Teatro di Verdura all’interno del Dream Pop Fest, festival organizzato...