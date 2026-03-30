Serata storta per il Centro Tecnico BM | la Virtus Siena vince 78-57

Nel match più recente, il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo ha subito una sconfitta in trasferta contro la Virtus Siena con il punteggio di 78-57. La squadra ospite ha faticato a mantenere un ritmo costante in attacco, mentre la Virtus Siena ha consolidato il vantaggio nel corso della partita. La gara si è conclusa con il successo della squadra di casa.

Trasferta amara per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che cade sul parquet della Stosa Virtus Siena con il punteggio di 78-57 al termine di una gara in cui gli amaranto non sono mai riusciti a trovare continuità offensiva. L’avvio di partita è subito in salita per la squadra di coach Fioravanti, costretta a inseguire fin dalle prime battute. La Virtus parte forte e vola sul 12-3, approfittando delle difficoltà al tiro degli ospiti. Il primo quarto si chiude sul 24-15 per i padroni di casa. Nel secondo periodo la difesa aretina prova a reggere, ma in attacco la produzione resta troppo limitata: appena 8 i punti realizzati. Siena ne approfitta per allungare ulteriormente, trovando un break decisivo prima dell’intervallo lungo che fissa il punteggio sul 40-23. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Serata storta per il Centro Tecnico BM: la Virtus Siena vince 78-57 Articoli correlati Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena, la Virtus si impone 78-57Arezzo, 30 marzo 2026 – Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena, la Virtus si impone 78-57 Gli amaranto incappano in una partita offensivamente... Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda VirtusArezzo, 28 marzo 2026 – Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda Virtus Domenica gli amaranto cercheranno di allungare in trasferta la...