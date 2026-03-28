Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda Virtus

Il Centro Tecnico BM si sta preparando per una trasferta a Siena, dove parteciperà a una partita con la squadra affiliata alla Virtus. La gara è prevista per domenica e rappresenta un impegno importante per le squadre coinvolte. La trasferta si svolgerà con il supporto di tifosi e rappresenta un momento di confronto tra le due formazioni.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Domenica gli amaranto cercheranno di allungare in trasferta la propria striscia positiva Ultima trasferta senese in programma da calendario per il Centro Tecnico BM Arezzo che Domenica alle ore 18 andrà a far visita alla Stosa Virtus di coach Marco Evangelisti. Dopo tre successi consecutivi i ragazzi di coach Fioravanti hanno fatto un deciso passo in avanti in classifica che li ha portati ad uscire dalla zona playout, adesso però gli amaranto sono chiamati all'impresa per provare a mettere i bastoni tra le ruote di una Virtus attualmente al quinto posto in classifica con 28 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda Virtus Articoli correlati Il Centro Tecnico BM Arezzo sconfitto a Siena dalla Vismederi CostoneArezzo, 16 febbraio 2026 – Il Centro Tecnico BM Arezzo sconfitto a Siena dalla Vismederi Costone. Centro Tecnico BM, a Siena si spegne nel finale: il Costone vince 82-64Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Una selezione di notizie su Centro Tecnico Temi più discussi: Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BM; Centro tecnico BM, al PalaEstra arriva GranTorino; Anticipo al Sabato per il Centro Tecnico BM che attende alle 19 la visita di GranTorino; Una tripla di Toia sulla sirena regala due punti d’oro al Centro Tecnico BM. Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BmVittoria sudatissima per il Centro Tecnico Bm Arezzo che riesce a prendersi i due punti contro GranTorino all'ultima azione di una partita dai due volti. Gli amaranto infatti partono subito bene con T ... arezzonotizie.it Anticipo al sabato per il Centro Tecnico BM che attende alle 19 la visita di GranTorinoLa squadra di coach Fioravanti proverà a dare continuità agli due ultimi successi ... msn.com Il calciatore belga è stato visto, l'altro ieri, nel centro tecnico dell'Anderlecht in terra belga. - facebook.com facebook