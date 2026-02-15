Il Centro Tecnico BM di Arezzo perde la partita contro il Costone di Siena, che riesce a dominare nel secondo tempo. La squadra ospite si spegne negli ultimi minuti, permettendo ai padroni di casa di allungare il punteggio e conquistare la vittoria. Alla fine, il punteggio segna 82-64 per il Costone, che festeggia davanti ai propri tifosi.

Sconfitta in trasferta per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo che al PalaOrlandi di Siena cede alla Vismederi Costone con il punteggio di 82-64. Un divario ampio nel risultato conclusivo, ma maturato soltanto negli ultimi minuti di gara dopo tre quarti giocati con intensità e grande determinazione dagli amaranto. Coach Fioravanti deve fare i conti fin dal prepartita con assenze pesanti: Toia e Pieri non sono disponibili, riducendo le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. Nonostante questo, l’approccio alla gara degli aretini è convincente. Dopo il primo vantaggio firmato Vagnuzzi, la SBA prende ritmo e chiude il primo quarto avanti 22-15, toccando anche il +7 (18-11) nel corso della frazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Centro Tecnico BM, a Siena si spegne nel finale: il Costone vince 82-64

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.