I carabinieri sono intervenuti ieri sera intorno alle 23.30 in via Falcone a Marano, dove due minorenni sono stati feriti con un coltello nei pressi delle giostre. La polizia sta procedendo con le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sullo stato di salute dei feriti.

I carabinieri, ieri sera, verso le 23.30, sono intervenuti in via Falcone a Marano per l’accoltellamento di due minori. Poco prima, nei pressi delle giostre, due 16enni sarebbero stati accoltellati da un loro coetaneo. Un ragazzo è stato colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo, invece, è stato colpito tre volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania. L’aggressore è scappato poco prima dell’arrivo dei militari che indagano per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. I due giovani, per fortuna, non sono in pericolo di vita. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Serata di sangue per due minorenni: accoltellati nei pressi delle giostre

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