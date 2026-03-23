Lite nei pressi del distributore finisce nel sangue | è giallo sul movente

Una lite tra due persone è sfociata nel sangue con un uomo accoltellato. E' quanto accaduto alle prime luci del mattino in via Vaticale nei pressi del distributore di carburanti Coronella a Casal di Principe dove due uomini che si conoscevano, hanno avuto un'accesa discussione, uno dei due ha estratto un coltello ed ha colpito l'altro con dei fendenti. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Aversa. Non è in pericolo di vita. Al vaglio degli uomini del commissariato di Casal di Principe la dinamica dell'aggressione. Ancora in corso le indagini per chiarire la posizione del presunto aggressore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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