Due ragazzini accoltellati a Marano vicino alle giostre hanno entrambi 16 anni

Due adolescenti di 16 anni sono stati feriti con diverse coltellate vicino alle giostre a Marano. Sono stati portati negli ospedali di Pozzuoli e Giugliano per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.

Due ragazzi di sedici anni feriti con più coltellate nei pressi delle giostre. Trasportati ai pronto soccorso degli ospedali di Pozzuoli e Giugliano, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Baby gang terrorizza commerciante. Arrestati due ragazzini di 16 e 17 anniUna baby gang terrorizzava un commerciante cinese, titolare di un negozio d’abbigliamento alla prima periferia cittadina. Monopattino lanciato ferisce una donna a Napoli, denunciati due ragazzini di 15 e 16 anniIdentificati i due ragazzini accusati del lancio del monopattino il 15 gennaio a Napoli, quartiere Fuorigrotta: dovranno rispondere di lesioni gravi. Tutti gli aggiornamenti su Due ragazzini Temi più discussi: Uno studente è stato accoltellato per uno scambio di persona da tre ragazzini; Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Serata di sangue per due minorenni: accoltellati nei pressi delle giostre; Prof accoltellata, il 13enne a un’amica: Tagliati o rivelo i tuoi segreti. Pomigliano, rissa all’alba in discoteca: due giovani accoltellati. Caccia ai video del brancoUn'altra notte di movida finita nel sangue, un'altra storiaccia di violenza giovanile. Poteva finire in tragedia la rissa scoppiata verso le cinque del mattino di ieri in una discoteca ... ilmattino.it Ragazzo di 14 anni accoltella un 16enne, poi si vanta sui social: Fate i grossi, poi piangeteSi è scagliato contro un ragazzo di due anni più grande con un coltello da cucina dalla lama di 25 centimetri mente si trovava in piazza: fermato per ... fanpage.it Ancora una volta sono state le impalcature dei lavori al tribunale dei minori a facilitare la fuga di due ragazzini... - facebook.com facebook