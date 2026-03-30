Porto di Napoli sequestrati 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria

Nel porto di Napoli sono state sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili destinati alla Nigeria. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno individuato e fermato il trasporto di materiali che violavano le normative ambientali. I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro, e ora si attendono ulteriori accertamenti.

Operazione della Guardia di Finanza e dell’Adm per contrastare i reati ambientali nel porto di Napoli. Napoli – Brillante operazione dei funzionati dell’Ufficio ADM di Napoli che insieme al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato diversi containers con oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili classificati rifiuti speciali non pericolosi e destinati in Nigeria. Sono stati denunciati due cittadini per traffico illecito di rifiuti e falso ideologico dato che nei containers vi erano numerosi sacchi di indumenti, scarpe e borse usate provenienti dall’attività di raccolta nei centri urbani classificabili come rifiuti tessili e non sottoposti a igienizzazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Porto di Napoli, sequestrati 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria Articoli correlati 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di NapoliL'operazione condotta dai funzionari dell’ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli insieme ai militari del Comando provinciale... Leggi anche: Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili Sequestrati nel Porto di Napoli oltre 130 Tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria Approfondimenti e contenuti su Porto di Napoli sequestrati 130... Temi più discussi: Blitz al Porto di Napoli, sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria; 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di Napoli; Maxi sequestro al porto di Napoli: 130 tonnellate di rifiuti tessili dirette in Nigeria; Porto di Napoli, sequestrati oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: due denunciati. Sequestrati al porto di Napoli 130kg di rifiuti tessiliNAPOLI (ITALPRESS) - Sequestro di oltre 130mila chilogrammi di rifiuti tessili nel porto di Napoli nell'ambito delle attività di contrasto alla gestione i ... italpress.com Napoli, sequestrati nel porto 130 tonnellate di rifiuti tessiliNell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, Funzionari dell’Ufficio ADM di Napoli unitamente ai militari del Comando ... napolivillage.com Sequestrati all’interno del porto di Napoli diversi container destinati in Nigeria, contenenti 130.808 chilogrammi di rifiuti tessili - facebook.com facebook 28 marzo 1943 Esplode una nave nel porto di Napoli: 600 vittime, 3.000 feriti e danni ingenti x.com