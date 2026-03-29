Israele la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro | Motivi di sicurezza È bufera poi Netanyahu apre

Nella domenica delle Palme, la polizia israeliana ha impedito al cardinale e al custode di Terra Santa di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro, citando motivi di sicurezza. Il blocco ha coinvolto anche il sacerdote che accompagna il cardinale. La decisione ha suscitato reazioni di protesta, mentre il premier israeliano ha successivamente aperto un confronto sulla questione.

Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale». Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre andavano nel luogo più sacro dei cristiani, il luogo del Calvario e della Risurrezione, per celebrare la messa che apre la Settimana Santa di Pasqua. La nota del Patriarcato latino di Gerusalemme è dura: «Per la prima volta da secoli, ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: "Motivi di sicurezza". È bufera, poi Netanyahu apre Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: "È pericoloso". Poi Herzog lo chiama. E Netanyahu apreRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu apre: i capi delle Chiese potranno accedereRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Altri aggiornamenti su Israele la polizia vieta al cardinal... Temi più discussi: L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Las Cholitas Escaladoras: Noi, donne boliviane, capaci di arrivare in vetta | Buone Notizie; Riz Ahmed nella parte di James Bond e Detective Hole dai romanzi di Jo Nesbø: le serie tv da vedere questa settimana; Mille dollari al mese se usate Facebook: Zuckerberg paga i creator per rianimare il suo vecchio social. Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente. La polizia: Motivi di sicurezzaPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it La polizia israeliana: «Pizzaballa aveva chiesto un'eccezione, gli era stato detto di no» - facebook.com facebook Il profilo del cardinale Pizzaballa, diventato un punto di riferimento imprescindibile del Medio Oriente in cerca di pace #ANSA x.com