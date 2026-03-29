Durante la Domenica delle Palme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa è stato fermato all'ingresso del Santo Sepolcro con la motivazione di motivi di sicurezza, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con un'esponente di governo che ha definito l'episodio un’offesa ai fedeli. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha annunciato l'apertura di un’indagine sulla vicenda.

Si arricchisce di un nuovo elemento la vicenda che ha coinvolto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, a cui è stato impedito l’ingresso al Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme. Dopo le dure reazioni della politica italiana, arriva infatti la posizione ufficiale delle autorità di Israele, che parlano di una decisione presa esclusivamente per ragioni di sicurezza. Secondo quanto riferito dalla polizia, la richiesta del Patriarca è stata esaminata ma non accolta nell’ambito dell’operazione “Ruggito del Leone”, che ha portato alla chiusura di diversi luoghi della Città Vecchia di Gerusalemme. Le restrizioni, spiegano le autorità, sono state adottate per prevenire rischi concreti in un’area dove l’accesso dei mezzi di soccorso è limitato e complesso, soprattutto in presenza di grandi flussi di fedeli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Pizzaballa, Israele: «Stop per sicurezza». Meloni: «Offesa ai credenti», Apertura di Netanyahu

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