Sondaggi politici il campo largo si avvicina | senza neanche l’effetto Vannacci il centrodestra è a meno di un punto

Il centrodestra si avvicina alle elezioni con il campo largo sempre più vicino. I sondaggi mostrano che, anche senza l’effetto Vannacci, il gap tra le forze politiche si riduce. Il partito di Matteo Salvini resta in testa, ma il margine di vantaggio si assottiglia a meno di un punto. La decisione di Vannacci di lasciare la Lega non ha ancora inciso sui numeri, che restano stabili. La corsa elettorale si fa più intensa e i prossimi giorni potrebbero chiarire meglio quale schieramento ha più chance di vinc

L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e, di conseguenza, dalla coalizione di centrodestra non viene neanche considerata. Eppure il distacco tra la maggioranza e il campo largo è già assottigliato ai minimi termini. La partita è apertissima, tanto più se Futuro Nazionale dovesse conquistare voti strappati proprio all’attuale maggioranza di governo. I sondaggi confermano che in vista delle elezioni politiche la partita è aperta. La rilevazione di Emg Different per il Tg3 evidenzia un divario minimo, con il centrodestra in lieve flessione e il campo largo in crescita. Così la distanza si riduce a ben meno di un punto percentuale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il campo largo si avvicina: senza neanche l’effetto Vannacci, il centrodestra è a meno di un punto Approfondimenti su Vannacci Lega Sondaggi politici, calo di Fratelli d’Italia dopo le regionali: il campo largo si avvicina alle destre Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicina Questa mattina emerge un quadro chiaro dai sondaggi politici: la Lega di Salvini registra il risultato più basso degli ultimi tempi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Vannacci Lega Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, il campo largo rimonta sulla destra: quanto sono distanti i partiti; Sondaggi politici: centrodestra sotto il 48 per cento, si rafforza il centrosinistra; Sondaggi politici: FdI in testa, Pd staccato di 8 punti ma il campo largo incalza. Sondaggi politici, il campo largo rimonta sulla destra: quanto sono distanti i partitiFratelli d'Italia è ancora primo con distacco, ma i risultati del centrosinistra 'allargato' permettono di guadagnare mezzo punto sulla coalizione di ... fanpage.it Sondaggi politici 2026/ Campo largo accorcia su Meloni: FdI +5% sul Pd, Lega stabile ma l’effetto Vannacci…Sondaggi politici Emg con le coalizioni sempre più vicine: in attesa dell'effetto Vannacci, il Campo largo anti-Referendum tallona Meloni ... ilsussidiario.net Sondaggi politici: FdI in testa, Pd staccato di 8 punti ma il campo largo incalza facebook Sondaggi politici, Vannacci è al 4%: erosione di consensi a destra, toglie più a FdI che alla Lega x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.