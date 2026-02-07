I sondaggi politici sul partito di Vannacci | cosa rischia il centrodestra alle elezioni

Alle prossime elezioni, il partito di Vannacci potrebbe attirare voti a destra e indebolire Lega e Fratelli d'Italia. I sondaggi mostrano che il movimento di Vannacci sta guadagnando consensi e potrebbe sfidare i leader di centrodestra, creando un nuovo equilibrio politico. La situazione si fa più complicata per gli alleati storici, che dovranno trovare strategie per mantenere il sostegno degli elettori.

Futuro nazionale, lo schieramento fondato da Roberto Vannacci, potrebbe strappare voti al centrodestra - soprattutto Lega e Fratelli d'Italia. Ma che effetto può avere questo sulle elezioni in programma tra poco più di un anno? Anche se è presto, i sondaggi politici danno già qualche risposta.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, quanto prenderebbe il nuovo partito alle elezioni secondo i sondaggi Roberto Vannacci, con il suo Futuro Nazionale, si ferma all’1,6% secondo gli ultimi sondaggi. Sondaggi politici, il centrodestra scende e il Pd sale: chi prende più voti alle elezioni In vista delle prossime consultazioni, i sondaggi politici evidenziano un calo del centrodestra e un aumento del Partito Democratico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, Vannacci è al 4%: erosione di consensi a destra, toglie più a FdI che alla Lega; Sondaggio SWG per TG La7: centrodestra avanti, Fratelli d’Italia primo partito; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi. Sondaggi politici 2026/ Campo largo accorcia su Meloni: FdI +5% sul Pd, Lega stabile ma l’effetto Vannacci…Sondaggi politici Emg con le coalizioni sempre più vicine: in attesa dell'effetto Vannacci, il Campo largo anti-Referendum tallona Meloni ... ilsussidiario.net Sondaggi politici 2026, la media/ Balzo FI su Lega (dopo addio Vannacci): nuovo calo Pd 22%, Calenda in crisiSupermedia YouTrend dei sondaggi politici: caos limitato per il Governo, Lega sotto FI, caso Vannacci per ora incide poco. Calo di Pd e M5s ... ilsussidiario.net "Con Vannacci il centrodestra al 51%", l'analisi del sondaggio YouTrend x.com Le intenzioni di voto e il nuovo partito di Vannacci. Il referendum sulla riforma della magistratura: sì o no I sondaggi di Renato Mannheimer di Eumetra facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.