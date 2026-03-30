Sempre più topi a Ravenna | Distribuite 14mila trappole

Negli ultimi giorni si è riaffermata la questione della presenza di topi a Ravenna, con particolare attenzione agli uffici comunali di viale Berlinguer. Il consigliere comunale ha riferito di un'invasione in corso e ha comunicato che sono state distribuite circa 14mila trappole per contrastare il problema. La discussione sulla questione ha riacceso il dibattito pubblico sulla gestione di questa emergenza.

Ravenna, 30 marzo 2026 – Si è riaccesa negli ultimi giorni la polemica sulla presenza di topi in città e, in particolare, negli uffici comunali di viale Berlinguer, dove il consigliere comunale Alvaro Ancisi ha segnalato “una vera e propria invasione in atto ”. A fare il punto sulle attività di derattizzazione e sulla presenza di roditori in città è l’azienda Azimut che se ne occupa su incarico del Comune. Dal 2019 a oggi il numero di esche ratticide posizionate sul territorio comunale è passato da 618 a 1100. A fine 2024 erano 1013: l’incremento si attesta tra le 50 e le 100 unità all’anno. Per quanto riguarda le richieste di esche topicide dai cittadini, nel 2025 ne sono state distribuite 14mila, numero di poco superiore all’anno precedente (13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sempre più topi a Ravenna: “Distribuite 14mila trappole” Articoli correlati Bimbi a contatto col veleno per topi, trappole manomesse a nido: controlli in tutti gli asiliMonza, 27 febbraio 2026 – A una decina di giorni dall’episodio che ha coinvolto due bambini del Nido Cederna, entrati accidentalmente in contatto con... «Topi ed escrementi nel refettorio». Genitori in ansia, trappole nell?asilo Marotti di MontemarcianoMONTEMARCIANO I genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia “Marotti” in viale Europa a Montemarciano sono preoccupati e chiedono... Una raccolta di contenuti su Sempre più topi a Ravenna Distribuite... Discussioni sull' argomento Sempre più topi a Ravenna: Distribuite 14mila trappole; Alunni in calo, ma sempre più richieste di tempo pieno: e per Ravenna potrebbe arrivare la prima pluriclasse; Il nuovo partito di Vannacci a Ravenna: il comitato di Futuro Nazionale nasce con 50 iscritti; Alunni in calo ma sempre più richieste di tempo pieno | e per Ravenna potrebbe arrivare la prima pluriclasse. Durante i mesi trascorsi a Ravenna, Byron passeggiava a lungo per la città, visitando i mosaici e parlando con la gente del luogo, con la quale interagiva volentieri. Il suo carattere eccentrico era noto a tutti e suscitava la curiosità dei ravennati, per le sue assur - facebook.com facebook Pallavolo A2M - Ravenna, Gottardo: "Peccato, volevamo una partita intensa e ci è riuscito a tratti" x.com