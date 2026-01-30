Topi ed escrementi nel refettorio Genitori in ansia trappole nell?asilo Marotti di Montemarciano

I genitori dei bambini che frequentano l’asilo Marotti di Montemarciano sono in agitazione. Segnalano la presenza di topi e escrementi nel refettorio e chiedono che l’amministrazione intervenga subito. La situazione ha creato molta ansia tra le famiglie, che temono per la salute dei loro figli.

MONTEMARCIANO I genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia "Marotti" in viale Europa a Montemarciano sono preoccupati e chiedono interventi per la presunta presenza di topi a scuola. Le mamme di alcuni bambini evidenziano che tramite comunicazioni non ufficiali hanno saputo della presenza di ratti nella zona dove i bambini mangiano e di escrementi nella palestra dove si svolgono le lezioni di psicomotricità. I genitori hanno chiesto alla dirigente scolastica di occuparsi attivamente della questione. La segnalazione «Non è sufficiente - affermano i genitori- mettere solo trappole senza pensare a derattizzare e a sanificare gli ambienti in maniera adeguata.

