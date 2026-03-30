Selvaggia Lucarelli ha annunciato durante la sua partecipazione a Verissimo che il matrimonio, previsto per il 2026, sarà rinviato. La giornalista ha spiegato di non riuscire a organizzare le nozze quest’anno e ha confermato che non si sposerà nei prossimi mesi. La decisione di posticipare l’evento è stata comunicata pubblicamente durante l’intervista.

Le sue nozze erano previste per il 2026 ma saranno posticipate.Selvaggia Lucarelliieri è stata ospite aVerissimoed è proprio nel programma di Silvia Toffanin che ha rivelato dinon sposarsi quest’anno.Il matrimoniocon Lorenzo Biagiarelli,suo compagno da ben 10 anni,è stato rimandato alla primavera del 2027ed è stata proprio l’opinionista delGrande Fratelloa spiegare i motivi di ciò. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarellisi dovevano sposare nella primavera 2026 in Puglia, in Salento ma ieri l’opinionista delGrande Fratelloha dichiarato aVerissimoche le nozze saranno spostate al 2027.“Non mi sposerò quest’anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi rimandiamo alla primavera del 2027” dichiara la giornalista e ancora “si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli sul matrimonio: “Non mi sposerò quest’anno, non siamo riusciti a organizzare”

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