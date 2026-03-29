Selvaggia Lucarelli matrimonio rimandato | Non siamo riusciti a organizzare

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di posticipare il loro matrimonio, che era programmato per la primavera del 2026 in Salento, in Puglia. La data delle nozze è stata spostata al 2027. La decisione è stata comunicata dall’autrice e giornalista senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La coppia non ha ancora annunciato una nuova data ufficiale.

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno rimandato il loro matrimonio. Le nozze, inizialmente previste per la primavera 2026 in Puglia, in Salento, slittano al 2027. Ospite oggi a Verissimo, l'opinionista ha chiarito: "Non mi sposerò quest'anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi rimandiamo alla primavera del 2027". Poi, con ironia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Le anticipazioni sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: location e data Sal Da Vinci invitato speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: il cantante ha accettato in diretta TVC’è una promessa che adesso fa il giro del web, e porta la firma di uno degli artisti più amati del momento. Aggiornamenti e notizie su Selvaggia Lucarelli Laerte Pappalardo, chi è ex marito di Selvaggia Lucarelli e figlio Leon| Lei: Mi commuovo a parlare di luiLaerte Pappalardo, chi è ex marito di Selvaggia Lucarelli e figlio Leon: perché si sono lasciati e come sono i loro rapporti ... ilsussidiario.net Lorenzo Biagiarelli, chi è fidanzato Selvaggia Lucarelli: quando si sposano? | Nozze in Puglia in primaveraLorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli: quando si sposano? La proposta è arrivata da parte della giornalista: lui, dopo aver ... ilsussidiario.net