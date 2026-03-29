Selvaggia Lucarelli ha annunciato durante la trasmissione “Verissimo” di non sposarsi quest’anno. La giornalista e Lorenzo Biagiarelli avevano precedentemente comunicato l’intenzione di sposarsi nel 2026, ma hanno deciso di posticipare la data. La notizia è stata condivisa pubblicamente durante l’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi della variazione.

Il matrimonio può attendere: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non diranno sì nel 2026 come precedentemente annunciato. A svelare il motivo è stata l’opinionista del “Grande Fratello Vip” in un’intervista rilasciata a “Verissimo”. “Ho detto che mi sarei sposata quest’anno ma non mi sposerò – ha confidato – In realtà, volevo ma non siamo riusciti a organizzare il matrimonio e quindi rimandiamo alla primavera del 2027. Poi si sposano tutti quest’anno: Aurora Ramazzotti, Taylor Swift.Io non mi mescolo con gli altri, io voglio le luci su di me. sono una mitomane”.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi (che una volta formalizzato il divorzio da Francesco Totti convolerà a nozze con Bastian Muller) si contendono Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Selvaggia Lucarelli a “Verissimo”: “Non mi sposo più quest’anno”

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