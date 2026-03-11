Ilary Blasi su Sal Da Vinci | Doveva venire ai 18 anni di Chanel io e Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonio

Ilary Blasi ha parlato di Sal Da Vinci durante un'intervista al settimanale Chi, in vista della partenza del Grande Fratello Vip 2026. La conduttrice ha ricordato un episodio riguardante il cantante, affermando che avrebbe dovuto partecipare ai 18 anni di Chanel, e ha scherzato sulla possibilità di dividerlo al matrimonio con Selvaggia. La sua intervista si concentra su dettagli personali e relazioni di breve durata.

Ilary Blasi rilascia l'intervista al settimanale Chi per la partenza del suo Grande Fratello Vip 2026. "Di Selvaggia mi fa impazzire il suo umorismo cinico, mi diverte quando 'inzuppa il biscotto' nelle storie" dichiara. E sui rispettivi matrimoni e l'ipotesi di avere Sal Da Vinci come cantante, ironizza: "Si sposa nella primavera del 2027? Lo faremo insieme, così divideremo le spese e abbiamo anche già il cantante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sal Da Vinci al matrimonio: sfida lanciata da SelvaggiaSelvaggia Lucarelli, giornalista e futura sposa in Puglia, ha lanciato una sfida diretta al cantante Sal Da Vinci, chiedendogli di onorare la sua...

Cosa pensa Ilary Blasi della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026: “I figli fuori di casa sono diversi”Chanel Totti è una delle concorrenti di Pechino Express 2026 in coppia con l'amico Filippo Laurino.

Aggiornamenti e notizie su Ilary Blasi

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Grande Fratello VIP: con Ilary Blasi, prossimamente su Canale 5 Video; Michelle Hunziker e Ilary Blasi, staffetta a Battiti Live Spring: l’amicizia nata tra tv e una vacanza in barca; Michelle Hunziker e Ilary Blasi in tv di nuovo insieme? La foto amarcord che fa sognare; Sal Da Vinci: Eurovision? Per Sempre sì. Dedico la vittoria a Geolier e a Napoli. Grazie a mia moglie per avermi sostenuto.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, staffetta a Battiti Live Spring: l’amicizia nata tra tv e una vacanza in barcaColleghe davanti alle telecamere, amiche fuori dallo studio. Michelle Hunziker e Ilary Blasi tornano al centro del racconto televisivo anche per un possibile nuovo passaggio di ... leggo.it

Chi è il compagno di Ilary Blasi oggi? Tutto su Bastian MüllerMolti utenti cercano online chi è il compagno di Ilary Blasi o Ilary Blasi fidanzato attuale dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Oggi la celebre conduttrice televisiva è legata sentim ... spettegolando.it

Ilary Blasi: «Il Grande Fratello Vip è nato con me ma ho ancora l'ansia da prestazione. Sono divisiva: ti piaccio tanto o per nulla» - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com