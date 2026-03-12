Ilary Blasi ha dichiarato di voler Sal Da Vinci al suo matrimonio con Bastian Muller, affermando che tra loro c’è una promessa. In un’altra intervista, ha detto che se fosse una concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ vincerebbe, sottolineando che in casa si trovano tutte le comodità, tra cui piscina, amici e possibilità di allenarsi.

“ Se fossi una concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ vincerei “. Ilary Blasi non ha dubbi: “Stai dentro casa, con tutte le comodità, ma chi t’ammazza? Mangi, dormi, ti alleni, hai la piscina, stai con gli amici. Non è che tu stia andando in miniera”, dice. Dal 17 marzo tornerà al timone del reality di Canale 5 che aveva già condotto dal 2016 al 2018: “A volte ritornano” scherza con il settimanale Chi. “Questo lavoro è un po’ come la vita: è una ruota che gira e poi, alla fine, ci si incontra di nuovo, si chiude un cerchio e se ne apre un altro. È imprevedibile”. Ilary Blasi e la tv. Il suo rapporto ‘intermittente’ con la tv? “Sono tipo Mark Caltagirone (ride, ndr), non sai mai se ci sono veramente” spiega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio Sal Da Vinci al mio matrimonio con Bastian Muller. Tra di noi c’è una promessa”: così Ilary Blasi

Articoli correlati

Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller: “Le cose possono accadere”. Sal Da Vinci possibile ospiteIlary Blasi torna al centro dell’attenzione non solo per il lavoro in televisione ma anche per la sua vita privata.

Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller: “Sal Da Vinci come cantante”Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller dopo l’anello ricevuto lo scorso febbraio come promessa d’amore.

SAL DA VINCI: 34 ANNI DI MATRIMONIO, ma non do lezioni. Mia moglie ha tenuto UNITA LA FAMIGLIA

Contenuti e approfondimenti su Voglio Sal Da Vinci al mio matrimonio...

Temi più discussi: A Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli; Sal Da Vinci: Premio diviso con Geolier. A Sanremo sono stato bocciato tredici volte; Cazzullo non si ferma su Sal Da Vinci: Sono un giornalista, voglio essere libero di esprimere le mie opinioni; Se le critiche a Sal Da Vinci diventeranno offese, valuteremo vie legali, l'avvocato Carlo Claps risponde alla bufera nata dopo Sanremo.

«Voglio Sal Da Vinci al matrimonio con Bastian» Ilary Blasi e il patto con il vincitore di SanremoDopo la proposta di matrimonio, iniziano i preparativi per la cerimonia. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno nella primavera del 2027. Lo rivela la conduttrice del Grande Fratello Vip ... ilmattino.it

Caterina Balivo esplode su Sal Da Vinci: L’autore è di Bergamo vuole andare avanti ma io non voglioPer sempre sì di Sal Da Vinci potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, così scrive Aldo Cazzullo ma Caterina Balivo sbotta quando l'autore de La volta buona la ferma ... ultimenotizieflash.com

Barbara Alberti a La Vita in Diretta ha commentato la canzone di Sal Da Vinci: “Io preferisco Roberto Murolo. Dai è una canzonaccia voglio dire, però è anche vitale, graziosa. Io trovo che siamo dei privilegiati che possiamo ancora discutere di questa canzone - facebook.com facebook

«Voglio Sal Da Vinci al matrimonio con Bastian» Ilary Blasi e il patto con il vincitore di Sanremo (che doveva cantare al 18esimo di Chanel) x.com