Selvaggia Lucarelli ha annunciato, ospite del salotto di Silvia Toffanin, che il suo matrimonio con Lorenzo Biagiarelli non verrà celebrato quest'anno. Nonostante i due facciano coppia fissa da un decennio — per l'opinionista si tratta della relazione più longeva, tanto da dichiarare che "è durata più la storia con lui che il mio matrimonio" — la data delle nozze è stata spostata alla primavera del 2027. La decisione è maturata a causa della mancanza di tempo per i preparativi, poiché la Lucarelli ha ammesso di non voler organizzare un evento frettoloso: "sarebbe stata una pecionata con le bomboniere cucite da me di notte". Oltre alle questioni logistiche, la coppia ha scherzato sui troppi matrimoni celebri previsti per il 2026, citando nomi del calibro di Aurora Ramazzotti e Taylor Swift. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Selvaggia Lucarelli, slittano le nozze con Lorenzo Biagiarelli. Ecco perché

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