Nozze in arrivo per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli spuntano le prime indiscrezioni

Si avvicinano le nozze tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Le prime indiscrezioni rivelano dettagli sulla location in Puglia e sulla possibile data dell’evento. Ecco le informazioni emerse finora, che offrono uno sguardo sulle prossime nozze di questa coppia nota.

Dalla location pugliese alla possibile data, ecco cosa filtra sulle nozze tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono pronti a sposarsi. La scrittrice e giudice di Ballando con le Stelle, 51 anni, e lo chef e blogger 35enne si avvicinano al grande passo anche se data e luogo non sono ancora stati ufficializzati. Intanto però iniziano a circolare le prime anticipazioni che alimentano la curiosità dei fan. Mentre la coppia è in viaggio in Nepal il gossip sulle nozze prende forza. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il matrimonio dovrebbe celebrarsi in primavera nei pressi di Santa Maria di Leuca in Puglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nozze in arrivo per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, spuntano le prime indiscrezioni Leggi anche: Le anticipazioni sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: location e data Leggi anche: “Grazie per questi 10 anni”: Selvaggia Lucarelli dedica parole dolcissime a Lorenzo Biagiarelli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Selvaggia Lucarelli sposa Lorenzo Biagiarelli in Salento: «Noi, Ronaldo e Taylor Swift, tutti con lo stesso budget!»; Matrimoni vip italiani del 2026, dai Me contro Te alla Lucarelli; Matrimoni vip: da Ronaldo a Selvaggia Lucarelli quali sono i sì più attesi del 2026; Selvaggia Lucarelli sposa Lorenzo Biagiarelli: luogo e periodo del matrimonio. Nozze in arrivo per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, spuntano le prime indiscrezioni - La scrittrice e giudice di Ballando con le Stelle, 51 anni, e lo chef e blogger 35enne si avvicinano al grande passo anche se data e ... 361magazine.com

Selvaggia Lucarelli si sposa: ecco quando e chi è il compagno Lorenzo Biagiarelli - Nato a Cremona, classe 1990, Biagiarelli ha circa 35 anni ed è cresciuto, però, a Senigallia. mondotv24.it

Selvaggia Lucarelli si sposa: chi è il compagno Lorenzo Biagiarelli, il luogo e la data del matrimonio - Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli pronti al matrimonio: data, luogo e retroscena di una storia d’amore nata sui social e arrivata alle nozze. rds.it

