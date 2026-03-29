Selvaggia Lucarelli annuncia | Nozze rinviate con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli ha comunicato che le nozze con Lorenzo Biagiarelli sono state posticipate e non si terranno quest'anno. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di motivi personali. La coppia aveva inizialmente programmato di sposarsi nel corso dell'anno, ma ha scelto di rinviare l’evento senza fornire ulteriori dettagli.