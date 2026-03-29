Selvaggia Lucarelli annuncia | Nozze rinviate con Lorenzo Biagiarelli
Selvaggia Lucarelli ha comunicato che le nozze con Lorenzo Biagiarelli sono state posticipate e non si terranno quest'anno. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di motivi personali. La coppia aveva inizialmente programmato di sposarsi nel corso dell'anno, ma ha scelto di rinviare l’evento senza fornire ulteriori dettagli.
Selvaggia Lucarelli non sposerà Lorenzo Biagiarelli quest'anno. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato i motivi che hanno spinto lei e il suo compagno a decidere di rimandare il matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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