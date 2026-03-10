L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONZA e SEGRATE nel week-end del 11 e 12 aprile

Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® torna a Monza e Segrate con il suo mercato itinerante. Saranno presenti numerosi espositori con prodotti artigianali e alimentari, offrendo un’occasione di shopping all’aperto e incentrata sulla tradizione del mercato ambulante. L’evento coinvolge diverse aziende locali e si svolge lungo vie e piazze delle due città.

Aria di primavera ed a grande richiesta tornano per Monza e Milanese Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d'Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l'energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. Monza, ancora una volta, si prepara a vivere un'esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell'artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l'atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese.