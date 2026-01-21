palabresso il cantiere prende forma maxi gru tra via don vercesi e via villoresi

A Bresso, il cantiere del nuovo PalaBresso prende forma con l’installazione di una gru tra via don Vercesi e via Villoresi. I residenti della zona “Villoresi” hanno notato il progresso, segnato dalla presenza dell’attrezzatura di cantiere che indica l’inizio dei lavori. La struttura si inserisce nel contesto di sviluppo del quartiere, rappresentando un passo importante per il progetto in corso.

Se ne sono accorti i bressesi che vivono in fondo al quartiere “Villoresi“, al confine con la metropoli milanese: alzando gli occhi al cielo, possono vedere, da un paio di giorni, l’inconfondibile e alta gru, appena collocata all’interno dell’area di cantiere del futuro “ PalaBresso “, tra le vie don Vercesi e Villoresi. Questa sagoma metallica vi resterà per iniziare e per portare a termine quella che sarà la struttura portante dell’ impianto sportivo e, poi, la successiva posa della copertura del tetto: in poche parole, in queste prime settimane del 2026 è scattata la fase della costruzione dell’edificio che diventerà il palazzetto inclusivo della città di Bresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

