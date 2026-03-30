Sella Cento l’amaro arriva ancora nel finale Anche a Verona è una sconfitta in volata

Nella partita tra Tezenis Verona e Sella Cento, il risultato si è deciso negli ultimi istanti con una vittoria di misura per i padroni di casa, che hanno concluso con un punteggio di 84 a 83. La gara è stata combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno messo in campo energie e determinazione. I punteggi dei singoli giocatori sono stati distribuiti tra le due formazioni, senza che nessuna delle due potesse prevalere con largo margine.

Tezenis Verona 84 Sella Cento 83 TEZENIS: Baldi Rossi 10, Poser 12, Bolpin 2, Zampini 16, Monaldi 7, Loro 4, Johnson 9, McGee 19, Serpilli 5, Spanghero, Kuzmanic n.e. All. Ramagli SELLA CENTO: Tanfoglio 14, Arletti 2, Conti 15, Berdini 5, Devoe 14, Moretti 2, Montano 7, Davis 16, Fall 3, Tiberti 5, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio Arbitri: Ursi, Tallon e Morassutti Parziali: 18-25, 46-41, 67-56 Note: tiri da 3 punti Verona 619, Cento 619, tiri da 2 punti Verona 2245, Cento 2440, tiri liberi Verona 2225, Cento 1722, rimbalzi Verona 39, Cento 29. Ennesima sconfitta in volata per la Sella Cento, che viene battuta a Verona 84-83, dopo aver perso Berdini per un infortunio al ginocchio a fine secondo quarto ed aver recuperato con caparbietà dal -11 del 30’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella Cento, l’amaro arriva ancora nel finale. Anche a Verona è una sconfitta in volata Articoli correlati Il Napoli inciampa nel Verona: finisce 2-2. Gli azzurri non riescono a ribaltarla, amaro in bocca per una rimonta a metà con... brivido finaleNapoli, 7 gennaio 2026 – Le ultime 4 partite, tra Supercoppa Italiana e Serie A, il Napoli le ha vinte per 2-0, ma all'intervallo del match con il... La Fortitudo si desta dal torpore: difesa e Perkovic schiantano la Sella Cento nel finaleServiva una prova di carattere e la risposta della Effe non si è fatta attendere. Contenuti utili per approfondire Sella Cento Sella Cento, il tiro di Davis si spegne sul ferro. L’Unieuro vince grazie a un super AradoriNote: tiri da 3 Forlì 9/27, Cento 11/21, tiri da 2 Forlì 17/31, Cento 24/42, tiri liberi Forlì 29/38, Cento 7/14, rimbalzi Forlì 33, Cento 32. Al termine di una battaglia durata 40 minuti, la Sella ... ilrestodelcarlino.it Montano-Conti, asse d’oro. E la Sella stende AvellinoSella Cento 101 Unicusano Avellino 90 SELLA: Scarponi n.e. Tanfoglio 5, Conti 16, Berdini 17, Devoe 6, Moretti, Montano 24, Davis 21, Fall 8, Tiberti n.e. Guerrieri 4 ... ilrestodelcarlino.it