Il Napoli inciampa nel Verona | finisce 2-2 Gli azzurri non riescono a ribaltarla amaro in bocca per una rimonta a metà con brivido finale

Il Napoli incappa in un pareggio 2-2 contro il Verona, interrompendo una serie di vittorie consecutive. La partita ha visto gli azzurri non riuscire a ribaltare il risultato nel secondo tempo, lasciando un senso di amarezza per una rimonta sfumata all’ultimo istante. Dopo un avvio positivo, il match si è complicato con gli ospiti che hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine, lasciando un ricordo di brivido nel finale.

Napoli, 7 gennaio 2026 – Le ultime 4 partite, tra Supercoppa Italiana e Serie A, il Napoli le ha vinte per 2-0, ma all'intervallo del match con il Verona il 2-0 premia gli ospiti, che sognano di espugnare un Maradona che ha chiuso l'intero 2025 senza conoscere il sapore della sconfitta. Segnano Frese con un gran tacco e Orban da calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Buongiorno. Questa è storia dei primi 45', perché nella ripresa, come da previsione, gli azzurri cambiano marcia e prima dimezzano lo svantaggio con McTominay e poi impattano con Di Lorenzo, dopo due reti annullate a Hojlund (per un fallo di mano) e proprio allo scozzese (per fuorigioco).

