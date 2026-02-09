Dorohedoro torna dopo sei anni | la Stagione 2 ha una data ufficiale e non sarà più solo Netflix

Dopo sei anni di attesa, Dorohedoro torna con la sua seconda stagione. La serie, creata da MAPPA, non sarà più solo su Netflix. La data di uscita è stata annunciata, e i fan possono prepararsi a rivedere i personaggi in azione. La serie ha fatto il suo ritorno in modo deciso, cambiando anche il modo di distribuirla.

Sei anni dopo il debutto, Dorohedoro, l'action dark fantasy firmato MAPPA torna finalmente in scena, con una nuova stagione e una scelta distributiva che cambia le regole del gioco. Dopo una lunga attesa, Dorohedoro è pronto a tornare con la Stagione 2: debutto mondiale fissato al 1° aprile 2026. La serie perderà l'esclusiva Netflix, aprendo a una nuova distribuzione streaming e segnando un cambio di strategia significativo. Il ritorno di Dorohedoro: fine dell'esclusiva La conferma è arrivata direttamente da Toho Animation Studio: la Stagione 2 di Dorohedoro debutterà in tutto il mondo il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

