Istat numero auto in Italia più alto d’Europa 1 su 4 ha almeno 20 anni

Secondo i dati dell’Istat, l’Italia ha il numero più alto di auto in Europa, con 701 veicoli ogni mille abitanti. La causa principale è l’età avanzata delle vetture, con un quarto di esse che supera i vent’anni. Molti italiani conservano le auto storiche per motivi economici o affettivi, mentre le nuove immatricolazioni restano stabili. Questa situazione porta a una maggiore usura delle vetture e a un aumento delle emissioni inquinanti. La presenza di auto vecchie influenza anche le politiche di mobilità nel Paese.
L’Italia e le sue Auto: un Primato Europeo Tra Vecchiaia e Nuove Sfide. L’Italia si conferma il paese europeo con la più alta concentrazione di automobili, con 701 veicoli ogni mille abitanti. Tuttavia, questo primato convive con un parco auto invecchiato, dove un quarto delle vetture ha più di vent’anni, sollevando preoccupazioni ambientali e spingendo a riflettere sul futuro della mobilità nel Paese. Un Paese di Automobilisti, un Trend in Crescita. La passione per l’automobile è profondamente radicata nella cultura italiana, e i numeri lo confermano. Nel 2024, il tasso di motorizzazione ha raggiunto i 701 veicoli ogni mille abitanti, superando la media dei 27 paesi dell’Unione Europea, attestata a 578.🔗 Leggi su Ameve.eu
