Da oggi, gli agenti di prossimità effettueranno presidi giornalieri in diverse zone della città, tra cui la stazione ferroviaria, il centro storico e i quartieri limitrofi. Le pattuglie saranno presenti in modo fisso in alcuni punti e si alterneranno quotidianamente in altre aree, per rispondere alle segnalazioni dei cittadini senza bisogno di recarsi presso il comando di polizia.

Ci sarà una pattuglia fissa in stazione e saranno garantiti presidi giornalieri a rotazione nel centro storico e nei quartieri immediatamente limitrofi, ovvero laddove il problema della sicurezza è più sentito dai cittadini. Il progetto è stato introdotto a Seregno e si tratta di una nuova modalità organizzativa del servizio della polizia locale con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio (specie nelle zone della città considerate più 'difficili') e potenziare la dimensione della cosiddetta "polizia di prossimità". Il nuovo assetto, così come spiegano dal municipio, prevede il presidio fisso di una pattuglia, due volte alla settimana e in fasce orarie differenziate, in punti strategici dei quartieri esterni al centro storico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Segnalazioni anche senza recarsi al comando di polizia: arrivano gli agenti di prossimità

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