I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani

I Carabinieri di Avellino hanno organizzato incontri con studenti e anziani, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di piccoli furti nelle zone residenziali. Durante le riunioni, vengono illustrate misure di sicurezza e si discute di come riconoscere comportamenti sospetti. I militari portano anche esempi concreti di truffe recenti avvenute in città. Questi incontri si svolgono nei quartieri più frequentati, per coinvolgere direttamente i residenti. L’obiettivo è rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini e favorire la collaborazione con le forze dell’ordine.

Carabinieri di Avellino promuovono incontri di prossimità per giovani e anziani, tra legalità e prevenzione dei reati. Nelle ultime settimane, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative rientrano nell'ampio programma dell'Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. Nell'ambito del progetto " Cultura della Legalità ", i Carabinieri della Stazione di Montella hanno incontrato circa 120 studenti dell'Istituto Palatucci.