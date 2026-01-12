Polizia Stradale al comando di via Castello in arrivo dieci agenti e due ispettori

La Polizia Stradale di Piacenza, con sede in via Castello, riceverà un potenziamento con l’arrivo di dieci agenti e due ispettori. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per il presidio territoriale, rispondendo alle richieste del Siap Piacenza e migliorando la copertura e l’efficienza dei servizi di controllo stradale nella provincia.

«Finalmente, dopo tante richieste del Siap piacentino, così come in più occasioni avevamo preannunciato, la Polizia Stradale di Piacenza, otterrà un cospicuo rinforzo: dieci unità del ruolo agenti assistenti e due ispettori. Questi numeri andranno a coprire le uscite degli anni scorsi e le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

