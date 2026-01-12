Polizia Stradale al comando di via Castello in arrivo dieci agenti e due ispettori

La Polizia Stradale di Piacenza, con sede in via Castello, riceverà un potenziamento con l’arrivo di dieci agenti e due ispettori. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per il presidio territoriale, rispondendo alle richieste del Siap Piacenza e migliorando la copertura e l’efficienza dei servizi di controllo stradale nella provincia.

«Finalmente, dopo tante richieste del Siap piacentino, così come in più occasioni avevamo preannunciato, la Polizia Stradale di Piacenza, otterrà un cospicuo rinforzo: dieci unità del ruolo agenti assistenti e due ispettori. Questi numeri andranno a coprire le uscite degli anni scorsi e le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Terremoto al comando di polizia: tutti gli agenti chiedono il trasferimento Leggi anche: Carceri, in arrivo 102 agenti della polizia penitenziaria grazie al piano mobilità Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sansepolcro, la Polizia Municipale traccia il bilancio di un anno di attività; Bollettino della viabilità n. 4 dell'11.1.2026; Polizia Municipale di Sansepolcro, cosa raccontano i numeri del 2025; In viaggio sulla A1 con la polizia stradale. Tra ghiaccio e controlli: Quelle gomme sono estive. Saluzzo: via al cantiere per il nuovo distaccamento della Polizia stradale [FOTO] - Mercoledì 7 gennaio sono entrate in azione le ruspe per la demolizione di parte dell’area dell’ex caserma “Filippi” ... targatocn.it

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti a Cagliari. Intorno alle 9 si è verificato un incidente lungo la Strada Statale 130, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto di Elmas. Coinvolti nel tamponamento due veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, c - facebook.com facebook

Sono state 423.328 le pattuglie della Polizia Stradale impegnate nel 2025 per garantire la sicurezza su strade e autostrade. 2.014.439 le persone controllate, di cui 821.444 con etilometri e precursori. Leggi la notizia: bit.ly/4bgyaL1 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.