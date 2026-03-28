Nuovo allarme bomba al centro smistamento Poste Italiane di Catania

Nuovo allarme bomba al centro di smistamento di Poste Italiane nella zona industriale di Catania. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche. La situazione ha generato tensione tra i dipendenti e le persone nelle vicinanze. Non sono stati resi noti dettagli sulle accuse o sui sospetti legati all’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine. Ancora tensione al centro di smistamento meccanizzato di Poste Italiane nella zona industriale di Catania, dove è scattato un nuovo allarme bomba. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della questura di Catania, supportati dal personale della squadra mobile, per verificare la presenza di un pacco sospetto con codice a barre annerito. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30 della giornata di ieri. Il contenuto del pacco. Dai primi accertamenti è emerso che all’interno dell’involucro erano presenti batterie collegate a un alimentatore con un finto innesco artigianale. Si trattava di un dispositivo non in grado di esplodere, ma realizzato in modo tale da simulare un vero ordigno, generando allarme tra gli operatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nuovo allarme bomba al centro smistamento Poste Italiane di Catania Articoli correlati Nuovo allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane: evacuati 400 dipendentiGli operatori delle Poste hanno notato 5 pacchi provenienti dallo stesso indirizzo, falso, da cui era stato spedito il pacco che provocò un analogo... Leggi anche: Nuovo allarme bomba al centro di smistamento postale di Catania, UGL: "Grazie alla prontezza dei lavoratori" Aggiornamenti e notizie su Poste Italiane di Temi più discussi: Mamoiada, sventato assalto al postamat: l’allarme lanciato dalla security room di Genova; Bomba vicino alla stazione. Ma la granata è finta; Augusta | Via libera a opere per 5 milioni: parcheggi e riqualificazione al centro del piano; A mettere in crisi gli Stati Uniti non è il petrolio ma questo mercato. Allarme bomba alle poste ma nelle valigie ci sono solo vestitiAttimi di preoccupazione nella mattinata di venerdì 13 marzo in Viale Europa a Pescia. Un sospetto allarme bomba è scattato nei pressi dell’ufficio postale dopo il ritrovamento di due valigie consider ... valdinievoleoggi.it Poste italiane: nuovamente operativo l’ufficio di PratovecchioArezzo, 28 gennaio 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l’ufficio postale di Pratovecchio. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via della Libertà, 5 ... lanazione.it Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane - facebook.com facebook Nessun commento dalla politica sulla notizia dell’Opas di Poste Italiane su Tim, mentre noi ci chiediamo: ma questo paese ha davvero bisogno di tornare alle partecipazioni statali di vecchia memoria di @ECerritelli x.com