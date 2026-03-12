Focus ' ndrangheta ad Arghillà rubata acqua e luce e squarciate le gomme di un mezzo Enel | 5 denunciati

A Arghillà Nord, la polizia locale di Reggio Calabria ha effettuato un intervento che ha portato alla denuncia di cinque persone. Gli individui sono accusati di aver rubato energia elettrica e acqua e di aver occupato abusivamente alcuni immobili. Durante le operazioni sono stati anche danneggiati un mezzo Enel, con gomme squarciate, e sono stati constatati furti di risorse.

Un massiccio intervento della polizia locale di Reggio Calabria ad Arghillà Nord ha portato alla denuncia di 5 persone per furto aggravato di energia elettrica e acqua, oltre a occupazione abusiva di immobili. L’operazione si inserisce nell’ambito del focus ‘ndrangheta e ha visto impegnate 16 unità della polizia locale, supportate da tecnici verificatori di Enel Distribuzione e Sorical. Le persone denunciate, sono stati sorpresi con allacci idrici ed elettrici abusivi. Quattro dei cinque sono stati inoltre accusati di occupazione abusiva di immobili pubblici di proprietà Aterp. I cinque denunciati, precisa il comando di viale Aldo Moro, sono “da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti discussi: Focus ‘ndrangheta interforze: intensificati i controlli nel quartiere Arghillà. Arrestato un 20enne per possesso di arma clandestina e 24 persone denunciate a vario titolo.

