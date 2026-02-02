dove vedere udinese roma e tutto lo sport in tv del 2 febbraio 2026

Questa sera alle 20.45 si gioca Udinese contro Roma all’Dacia Arena. Gli appassionati di calcio potranno seguire la partita in diretta su Sky e DAZN, con commenti e aggiornamenti in tempo reale. Oltre alla Serie A, ci sono anche i tornei di tennis a Montpellier, Abu Dhabi, Cluj-Napoca e Ostrava, e il basket NBA che tiene incollati milioni di tifosi davanti agli schermi.

Lunedì 2 febbraio riparte la settimana sportiva, con tanti appuntamenti di calcio da seguire in tv e in streaming. Dalla Saudi League al campionato argentino, dalla Premier League alla Liga, passando per la Serie A femminile. Imperdibile il match Udinese-Roma, in prima serata su DAZN. 16.15 - Calcio, Saudi League: Al Riyadh-Al Nassr, Sportitalia e Como tv 18 - Calcio, Campionato croato: Dinamo Zagabria-Vukovar, Como tv 18 - Calcio femminile, Serie A femminile: Fiorentina-Napoli, DAZN 18.30 - Calcio, Saudi League: Al Hilal-Al Ahli, Sportitalia e Como tv 20.30 - Calcio, Serie C: Giana-Union Brescia, Rai Sport, Sky Sport Max, Sky Sport (canale 252) e NOW 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Oggi si gioca anche Parma-Juve e Cremonese-Inter.

