Antonio Conte si è scaldato subito dopo la partita contro il Como. Il tecnico del Napoli ha sbottato in diretta tv, reagendo duramente a una domanda sulla prestazione della squadra.

“ Rocchi deve migliorare i suoi arbitri ”. Inizia così il duro sfogo di Antonio Conte dopo la partita del suo Napoli, persa contro il Como ai calci di rigore 6-7 dopo i 90 minuti regolamentari, terminati sul punteggio di 1-1. La squadra partenopea ora si ritrova fuori anche dalla Coppa Italia. Nel post-partita della sfida, Conte ha dichiarato in esclusiva a “Coppa Italia Live” su Italia 1: “Non andiamo a parlare sempre di discorsi arbitrali perché ogni partita c’è sempre qualcuno che si lamenta, non è una buona stagione per arbitri e VAR. Mi auguro possano trovare qualcosa per migliorare la situazione, perché sono tutti a lamentarsi, bisogna cercare di migliorare: come lo facciamo noi con le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e il VAR. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte sbotta contro lo studio tv: “Che domanda è? Cerchiamo di essere seri altrimenti diventiamo ridicoli su tutto”

Antonio Conte risponde a Massimo Mauro, che aveva chiesto spiegazioni sui troppi infortuni e sul futuro del Napoli.

Dopo il pareggio contro l’Udinese, Maurizio Sarri ha espresso il suo disappunto in modo deciso, sottolineando la necessità di evitare ulteriori commenti per non rischiare squalifiche.

