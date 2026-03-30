Se ne va Amici 25 l’indiscrezione sull’allieva | Non regge la pressione

Durante la fase serale di Amici 25, si è diffusa la notizia che un’allieva avrebbe lasciato il programma, motivata dalla pressione sostenuta durante la trasmissione. Il talent, che mantiene un buon segmento di ascolti nel prime time del sabato sera, prosegue con le sue consuete sfide e performance, attirando l’attenzione del pubblico. La notizia non è stata confermata ufficialmente dai responsabili del programma.

Il serale di Amici 25 continua a dominare il prime time del sabato sera, confermandosi uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. La puntata del 28 marzo ha registrato numeri importanti in termini di ascolti e share, consolidando la leadership del talent show condotto da Maria De Filippi. Un risultato che ribadisce la forza del format, capace di rinnovarsi ogni anno mantenendo alta l’attenzione del pubblico. >> Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, l’annuncio inaspettato Nel corso della serata, il meccanismo delle sfide tra squadre ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, grazie a esibizioni sempre più intense e a giudizi spesso sorprendenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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