Mancano poche ore al serale di Amici 25 e nella scuola cresce l’attesa, ma anche il nervosismo. Il concorrente considerato favorito si sta preparando a lasciare il programma, con la valigia in mano. La tensione tra gli studenti si fa sentire, mentre gli ultimi giorni di allenamento sono caratterizzati da un’atmosfera di incertezza e agitazione. La situazione sta creando scompiglio tra i partecipanti.

Mancano pochissime ore al serale di Amici, e nella scuola l’aria è tutto fuorché leggera. Nel daytime del 17 marzo, a due giorni dalla registrazione della prima puntata (in programma il 19 marzo), si è visto chiaramente quanto la pressione stia alzando il volume: nervi scoperti, discussioni improvvise e scelte che possono cambiare il percorso di un concorrente. È quel momento tipico da “countdown” televisivo: fuori cresce l’attesa, dentro si stringono i rapporti. o si spezzano. E quando l’obiettivo è il palco più importante, anche un dettaglio può trasformarsi in un caso. Amici 25, tensione in casetta dopo le prove. Dopo le prove generali in studio, alcuni cantanti sono rientrati in casetta con gli animi accesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se ne va…”. Amici 25, caos a pochissimo dal Serale: il favorito numero uno con la valigia in mano

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