È meglio se se ne va Amici 25 sale la tensione pochissimo dal Serale

Nella scuola di Amici 25, la tensione tra gli studenti si fa sentire anche prima del Serale, con alcuni amici che esprimono chiaramente il desiderio che altri se ne vadano. La situazione rimane stabile, ma l’atmosfera è contraddistinta da confronti e sfide tra i partecipanti che si preparano alla fase finale del programma. Le dinamiche tra i ragazzi continuano a essere al centro dell’attenzione prima dell’atteso appuntamento serale.

L’attesa per il serale di Amici è ormai agli sgoccioli, ma nella scuola il clima è tutt’altro che sereno. A soli due giorni dalla registrazione della prima puntata, prevista per il 19 marzo, il daytime del 17 marzo ha mostrato tensioni crescenti tra gli allievi, tra litigi improvvisi e decisioni che potrebbero avere conseguenze pesanti nel percorso dei concorrenti. >> Bosco, chi sono Fabrizio e il figlio: perché parlano ora È Dopo le prove generali in studio, alcuni dei cantanti sono rientrati in casetta con gli animi accesi. In particolare, Michele ha criticato apertamente l’atteggiamento di Elena e Plasma, accusandoli di non collaborare nel modo giusto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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