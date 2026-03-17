Un nuovo sondaggio condotto da Swg per La7 il 17 marzo 2026 mostra che il partito di maggioranza ottiene il 29,4 per cento, confermandosi al primo posto. Il Movimento 5 Stelle registra un aumento dei consensi, mentre un candidato raggiunge il partito Azione. La percezione degli italiani sulla politica estera del governo è negativa, con una bocciatura diffusa sulla gestione di questa area.

FdI resta ampiamente il primo partito con il Pd che insegue. Il M5S guadagna lo 0,3 per cento. Lega e FI appaiati al 6,6. Il 51 per cento dei cittadini vorrebbe che il governo prendesse le distanze da Trump e solo il 36 per cento promuove l'esecutivo sulla politica estera Meloni lontana da Trump su Hormuz, sprona i ministri sul referendum: "Sono tutti in guerra contro di me". Il jolly Mantovano Secondo il nuovo sondaggio di Swg per La7 del 17 marzo 2026, Fratelli d'Italia resta ampiamente il primo partito con il 29,4 per cento. A seguire, sul fronte opposto, ci sono il Partito democratico, che perde lo 0,1 per cento e arriva al 21,7, e il Movimento 5 Stelle che, dopo essere cresciuto di tre punti percentuali alla precedente rilevazione del 9 marzo, ne guadagna altri tre e sale al 12,3 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sondaggio: cresce il M5s e Vannacci raggiunge Azione. Gli italiani bocciano Meloni sulla politica estera

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