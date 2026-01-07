Ernesto Maria Ruffini | Spero ci siano le primarie di coalizione Serve unità sulla politica estera

Ernesto Maria Ruffini sottolinea l'importanza di primarie di coalizione per rafforzare l'unità politica, in particolare sulla politica estera. Recenti sviluppi internazionali, come l'intervento di Trump in Venezuela e le sue dichiarazioni sulla Groenlandia, evidenziano un mutamento nel quadro geopolitico. Un approccio condiviso tra le forze politiche risulta fondamentale per affrontare queste sfide globali con coerenza e determinazione.

Roma –  L’intervento di Trump in Venezuela e le sue minacce alla Groenlandia segnano un cambio di paradigma. L’Italia e l’Europa appaiono disorientate: che fare? “I fatti del Venezuela sono chiari: siamo davanti a una grave rottura dell’idea di ordine internazionale che avevamo. Il dato politico per noi più rilevante, però, riguarda l’Europa. Come Italia, Germania, Francia e assieme come Unione siamo rimasti spettatori. La gravità non è tanto nell’essere spettatori di fatti lontani, quanto nel subire il cambiamento dell’ordine che abbiamo contribuito a creare”. È preoccupato e netto Ernesto Maria Ruffini, avvocato, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, che, la politica la respira da quando è nato sulla frontiera del cattolicesimo democratico e che da qualche mese gira la Penisola impegnato con il suo movimento Più Uno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

