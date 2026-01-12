Ternana Stadio-clinica | Gravi profili di criticità La città di Terni ha diritto a chiarezza trasparenza e rispetto rigoroso delle regole
Le forze politiche di Terni hanno presentato un’interrogazione per chiedere maggiore trasparenza sull’operazione “Stadio-clinica”. La città richiede chiarezza e il rispetto delle regole, considerando i rischi e le criticità evidenziate. L’obiettivo è garantire un'informazione corretta e dettagliata, nel rispetto delle norme e degli interessi della comunità.
